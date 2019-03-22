Çin'de patlama: 44 ölü, 640 yaralı
1 saat önce
Çin'de bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısı 640'a çıktı.
Çin
'de bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısı 640'a çıktı. Yaralıların 90'ının durumu ağır.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:36
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