Son Dakika Haberleri: Çin'de patlama: 44 ölü, 640 yaralı

Çin'de patlama: 44 ölü, 640 yaralı

1 saat önce

Çin'de bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısı 640'a çıktı.

Çin'de patlama: 44 ölü, 640 yaralı, System.String[]
Çin'de bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısı 640'a çıktı. Yaralıların 90'ının durumu ağır.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:36 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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