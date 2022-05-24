Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü

24.05.2022 20:26

- Çin'in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

- Çin'in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

(İHA)

Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü
Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü
Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü
Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü

YORUMLAR
500
Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 02:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement