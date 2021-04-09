Çin'de patlayıcıların imhası sırasında kaybolan 9 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Çin'in kuzeyinde kullanılmayan patlayıcıların imhası sırasında kaybolan 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, 7 Nisan'da Hebei eyaletinde Çıçıng bölgesinde patlayıcıların imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamanın ardından 9 kişinin cesedi bulundu.
Yetkililer, patlamada yaralanan 3 kişinin, hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çin'in kuzeyinde patlayıcıların imhası sırasında 7 Nisan'da meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı ve 9 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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