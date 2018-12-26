Son Dakika Haberleri: Çin'de pilotların geliri 350 bin doları buluyor!

Çin'de pilotların geliri 350 bin doları buluyor!

1 saat önce

9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan hava yolu şirketi bulunan Çin'de, pilotların yıllık kazançları 350 bin dolara ulaştı.

Çin'de pilotların geliri 350 bin doları buluyor!, System.String[]
9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan hava yolu şirketi bulunan Çin'de, pilotların yıllık kazançları 350 bin dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:18 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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