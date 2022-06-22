Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler - Son Dakika
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Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler

22.06.2022 15:54
Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler

HUAİAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Huaian'ın Hongze bölgesinde pirinç fidesi taşıyan çiftçiler görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)

HUAİAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Huaian'ın Hongze bölgesinde pirinç fidesi taşıyan çiftçiler görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler - Son Dakika
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