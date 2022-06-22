HUAİAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Huaian'ın Hongze bölgesinde pirinç fidesi taşıyan çiftçiler görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'de Pirinç Fidesi Taşıyan Çiftçiler - Son Dakika
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