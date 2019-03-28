Son Dakika Haberleri: Çin'de Polis Merkezinde Patlama: 3 Yaralı

Çin'de Polis Merkezinde Patlama: 3 Yaralı

1 saat önce

- Çin'de polis merkezinde patlama: 3 yaralıPEKİN - Çin'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise olay yerinde öldüğü belirtildi.

Çin'de Polis Merkezinde Patlama: 3 Yaralı, System.String[]
- Çin'de polis merkezinde patlama: 3 yaralı

PEKİN - Çin'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise olay yerinde öldüğü belirtildi.
Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde yer alan Kamu Güvenliği Bürosu trafik polisi departmanına saldırı düzenlendi. Saldırganın polis merkezinin giriş katını önce ateşe verdiği, sonrasında da el yapımı patlayıcı cihazı infilak ettirdiği belirtildi. Olayda 2'si memur 1'i sivil 3 kişinin yaralandığı ve saldırganın olay yerinde öldüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

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