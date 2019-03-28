Son Dakika Haberleri: Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Yaralı

Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Yaralı

1 saat önce

– Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Yaralı, System.String[]
– Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yerel medya, Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis merkezine el yapımı bomba ile saldırıldığını duyurdu. Polis merkezinin girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerel saat ile 13: 50'de meydana gelirken, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Dünya
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