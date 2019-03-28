Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Yaralı

– Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

– Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Yerel medya, Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis merkezine el yapımı bomba ile saldırıldığını duyurdu. Polis merkezinin girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerel saat ile 13: 50'de meydana gelirken, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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