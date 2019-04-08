Son Dakika Haberleri: Çin'de Qingming Tatilinde 112 Milyon Seyahat

Çin'de Qingming Tatilinde 112 Milyon Seyahat

47 dakika önce

Çin'in önemli geleneksel bayramlarından biri olan Qingming dolayısıyla 3 günlük resmi tatilde yurt içinde 112 milyon seyahat gerçekleştirildi.

Çin'de Qingming Tatilinde 112 Milyon Seyahat, System.String[]

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5- 7 Nisan günlerini kapsayan Qingming (Mezar Süpürme) tatilinde seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 artarak 112 milyonu buldu. Elde edilen turizm geliri de yüzde 13,7 artışla 47,89 milyar yuana ulaştı.

Eski devrim merkezlerinde internet üzerinden yapılan bilet satışları yüzde 55,2 arttı. Yerel tarihi müzeler ve anma müzelerinde Qingming etkinlikleri düzenlendi, etkinliklerde komünist devrimin kahramanları anıldı.

Öte yandan müzeler, kültürel miraslar ve antik kasabalar başta olmak üzere halk kültürünü temsil eden mekânlar daha çok tercih edildi. Verilere göre müzeler, sanat galerileri, bilim ve teknoloji müzeleri ile tarihi ve kültürel bölgelere ziyaretler sırasıyla yüzde 54,33, yüzde 32,36, yüzde 38,24, yüzde 37,23 ve yüzde 42,91 yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:49 Kaynak: Bültenler

7 Nisan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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