Çin'de ramazan Kovid-19'un gölgesinde başladı - Son Dakika

Çin'de ramazan ayı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle camilerin kapalı olduğu bir ortamda başladı.

Hilalin gökyüzünde çıplak gözle görülmesi esas alındığı için zaman zaman farklılaşan başlangıç tarihi, bu yıl Çin'de 3 Nisan olarak belirlendi.

Dün geceki ilk teravih namazı, çok sayıda şehirde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerin hala kapalı olması sebebiyle toplu halde kılınamadı.

Başkent Pekin'deki camilerin tümü ibadete kapalı olduğundan teravih namazı kılınamadı. Kentte 16 Ocak'ta Omicron varyantını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında tüm ibadethanelerin 17 Ocak'tan itibaren geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu.

Pekin'in merkez ilçelerinden Donçıng'da bulunan Dongsı Camisi'nin kapıları o tarihten bu yana hala kapalı. Moğol kökenli Yüen Hanedanı döneminde, 1346 yılında inşa edilen tarihi caminin külliyesinin kapısına asılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"İnananların ve imam, müezzin ve hafız kadrosunun güvenliğini ve sağlığını korumak, Pekin'deki salgın önleme ve kontrol durumunu sürdürmek üzere bu merkez dış dünyaya kapatılmıştır. Tüm dini etkinlikler geçici olarak durduracak, yeniden başlama tarihi ise bilahare duyurulacaktır."

Hamidiye Medresesini barındıran cami de kapalı

Öte yandan başkentte Müslümanların en büyük ibadethanesi olan, Şiçıng merkez ilçesindeki Niucie camisi de ibadete kapalı durumda bulunuyor.

İlk kez Karahıtay kökenli Liao Hanedanı döneminde, 996'da inşa edilen ve zamanla genişletilen Niucie Camisi, Çin'in en eski camilerinden biri olmasının yanı sıra Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in inşa ettirdiği "Dar'ul Ulum'el Hamidiyye" (Pekin Hamidiye Üniversitesi) olarak anılan medreseyi de barındırıyor.

Caminin külliyesinin girişine asılan duyuruda, salgın koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında ibadethanenin ramazan boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

Müslüman mahallesinde ramazanın ilk iftarı

Niucie Camisinin bulunduğu bölge Pekin'in Müslümanların en yoğun yaşadığı yer konumunda bulunuyor. Yaklaşık 10 bin Müslümanın yaşadığı bölge, helal kesim et satan kasapları, helal gıda marketleri ve Müslüman lokantaları ile tanınan bir yer.

Ramazanın ilk iftarı öncesinde Nuicie Caddesi üzerindeki ve caddeye açılan sokaklarda kasapların ve gıda marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çinli Müslümanlar, ilk oruçlarını Pekin imsakiyesinde göre yerel saatle 18.41'de açtı. Huilerin (Çinli Müslümanlar ve Uygurların işlettiği restoranlarda masaları dolduranlar, iyi pişmiş dana eti, etli ekmek, etli erişte, Çin usulü lokma tatlısı gibi yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in "Worldfact Book" yayınına göre, Çin'de nüfusun 2,85'ini oluşturan yaklaşık 40 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Çin'deki resmi olarak tanınan 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huiler ve Uygurlar, Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki özerk bölgeye sahipken eyaletlerde Müslüman azınlıklara ait küçük özerk idari birimler de yer alıyor.