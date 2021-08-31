Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi!

31.08.2021 00:48
Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi!

Reşit olmayan oyuncular çevrim içi oyunlara kısıtlı sürelerde erişebilecek! Çin devlet medyası geçtiğimiz günlerde bazı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Çin'deki oyun bağımlılığı konusu yetkilileri endişelendirdiğinden dolayı bir çözüme gidildi. 18 yaş altı yani reşit olmayan oyuncular Cuma, hafta sonları ve resmi tatillerde kısıtlı oyun sürelerine sahip olacak!

Açıklamaya göre reşit olmayan oyuncular yukarıda belirtilen günlerde saat 15: 00 ile 16: 00 arası oynadıkları oyuna girebilecek.

Çin'de Reşit Olmayanlara Çevrimiçi Oyunlarda Sınırlı Erişim

Ülkedeki video oyunlarını denetleyip düzenleyen kurum, çevrimiçi oyun şirketlerinin bu saatler dışında hizmet vermelerine yasak getireceği açıklandı. Bunun önüne de gerçek isim doğrulama sistemi adı verilen bir sistemle geçileceğini ve sistemin gayet düzgün çalışacağını belirttiler.

Bu uygulama ise Çin'li oyuncular için yeni değil ancak çok daha katı. Bunun öncesinde tatillerde üç, diğer günlerde bir buçuk saat oyun oynayabilen oyuncular artık çok daha kısıtlı sürelerde oyunlara giriş yapabilecek.

Büyük oyun firmalarının da merkezlerinin bulunduğu Çin'de yapılan bu açıklama bu firmaları da derinden etkiledi. Ekonomik olarak da kötü etkilenen şirketlerin hisselerinde de düşüşe rastladı.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, bu büyük şirketlerin alınan karara uymaları için de ellerinden geleni yapacaklarını ve denetimi oldukça sıkı tutacaklarını da ekledi!

YORUMLAR
500
EYÜPSULTAN'DA KUMAR BASKININDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI EYÜPSULTAN'DA KUMAR BASKININDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI Pendik'te yağan karın altında halay çektiler Pendik'te yağan karın altında halay çektiler Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haber! Kayseri'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, oyunlar, Cuma, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi! - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 02:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement