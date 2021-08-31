Çin'de reşit olmayan oyunculara oyun kısıtlaması getirildi! - Son Dakika

Yapılan açıklamaya göre Çin'deki oyun bağımlılığı konusu yetkilileri endişelendirdiğinden dolayı bir çözüme gidildi. 18 yaş altı yani reşit olmayan oyuncular Cuma, hafta sonları ve resmi tatillerde kısıtlı oyun sürelerine sahip olacak!

Açıklamaya göre reşit olmayan oyuncular yukarıda belirtilen günlerde saat 15: 00 ile 16: 00 arası oynadıkları oyuna girebilecek.

Çin'de Reşit Olmayanlara Çevrimiçi Oyunlarda Sınırlı Erişim

Ülkedeki video oyunlarını denetleyip düzenleyen kurum, çevrimiçi oyun şirketlerinin bu saatler dışında hizmet vermelerine yasak getireceği açıklandı. Bunun önüne de gerçek isim doğrulama sistemi adı verilen bir sistemle geçileceğini ve sistemin gayet düzgün çalışacağını belirttiler.

Bu uygulama ise Çin'li oyuncular için yeni değil ancak çok daha katı. Bunun öncesinde tatillerde üç, diğer günlerde bir buçuk saat oyun oynayabilen oyuncular artık çok daha kısıtlı sürelerde oyunlara giriş yapabilecek.

Büyük oyun firmalarının da merkezlerinin bulunduğu Çin'de yapılan bu açıklama bu firmaları da derinden etkiledi. Ekonomik olarak da kötü etkilenen şirketlerin hisselerinde de düşüşe rastladı.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, bu büyük şirketlerin alınan karara uymaları için de ellerinden geleni yapacaklarını ve denetimi oldukça sıkı tutacaklarını da ekledi!