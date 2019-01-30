Çin'de Rezidansta Doğal Gaz Patlaması: 8 Ölü
2 saat önce
Çin'in Cilin eyaletine bağlı Çangçun kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çin
'in Cilin eyaletine bağlı Çangçun kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çangçun kentine bağlı Lüyüen bölgesi yerel hükümetinin, ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir rezidansın 4. katında bulunan bir dairede gaz sızıntısı meydana geldi. Sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı.
Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:07 Kaynak: AA
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