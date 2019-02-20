Son Dakika Haberleri: Çin'de Sağlık Sektörüne Yatırım 2018'de %78 Arttı

Çin'de Sağlık Sektörüne Yatırım 2018'de %78 Arttı

2 saat önce

19 Şubat Salı günü Xinhua Haber Ajansı, sağlık hizmetlerinin Çin'de yatırım çekmeye devam ettiğini duyurdu.

Çin'de Sağlık Sektörüne Yatırım 2018'de %78 Arttı, System.String[]

Söz konusu sektöre akan fonlar bir yıl öncesine oranla yüzde 78,64 artarak 2018'de 82,6 milyar yuana (12,28 milyar ABD doları) ulaştı.

Sağlık hizmetine talebin çoğunlukla, ülkenin yaşlanan nüfusundan kaynaklanan sağlık hizmeti talebi tarafından ateşlendiği bilinmekle birlikte; bu talep artışı aynı zamanda, genel bir artıştan ve politik yaklaşımın desteğinden de kaynaklanıyor.

Tıbbi araştırmalar danışmanlığı vcbeat.net tarafından yayınlanan rapor, ülkenin sağlık sektörü için toplanan bağışın hızlı bir şekilde artarak 2001'deki yüzde 6,72'lik seviyelerden şimdiki noktaya geldiğini gösterdi.

Eczacılık sektörü ise yatırımların başlıca dayanak noktası olmayı sürdürdü ve 21,3 milyar tutarında fon topladı. Yapılan sözleşme sayısının bir yıl içindeki yüzde 210 oranındaki artışı da çok çarpıcı görünüyor.

Öte yandan bioteknoloji sektörü de 11,1 milyar yuan tutarında yatırım çekerek ikinci sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

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