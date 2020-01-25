Çin'de salgın bölgesinden ayrılmak isteyen Türklerin büyükelçilikle iletişime geçmeleri istendi - Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarından bölgeyi terk etmek isteyenlere büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmeleri çağrısı yaptı.

Büyükelçilik, sosyal medya platformları WeChat ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Huangguang, Icou ve Çıbi'de yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve irtibat bilgilerini, embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine, +86 152 01 30 94 12 numaralı büyükelçilik telefonuna iletmelerini istedi.

Büyükelçiliğin paylaşımında, başta Vuhan kenti olmak üzere Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını sağlamak üzere Çin Dışişleri Bakanlığı ve Hubey eyaleti yerel yönetimi ile eşgüdüm sağlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle eyaletten ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının; "ad soyad", "doğum tarihi" "cinsiyet", "pasaport numarası" "araç plakası ve modeli" (araç sahibi vatandaşlar için), "eyaletten ayrıldıktan sonra Çin'de seyahat edilmesi öngörülen şehir" ve "irtibat bilgileri"ni eksiksiz bir şekilde büyükelçiliğe iletmeleri gerektiği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde yeni tip koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.