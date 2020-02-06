Çin'de salgın nedeniyle ölü sayısı 563'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de salgın nedeniyle ölü sayısı 563'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de salgın nedeniyle ölü sayısı 563'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükseldi.

Çin'de salgın nedeniyle ölü sayısı 563'e yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükseldi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 563'e yükseldiğini açıkladı. Komisyon, çarşamba günü 73 ölüm vakası ve 3 bin 694 yeni vaka görüldüğünü, ülke genelindeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının ise 28 bin 18'e ulaştığını belirtti. Komisyon, ayrıca bin 153 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini aktardı. Filipinler ve Hong Kong'da görülen can kayıplarıyla birlikte dünya genelinde hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 565'e yükselmiş oldu.


Yeni korona virüsü, Çin'in eyalet düzeyindeki tüm idari birimlerine sıçrarken, en çok vaka ve ölüm görülen bölge ise 19 bin 665 vaka ve 549 ölüm ile virüsün ilk kez ortaya çıktığı Hubei eyaleti oldu. Hubei'yi Zhejiang ve Guangdong eyaletleri izlerken, şu ana kadar Şanghay'da 254 vaka ve 1 ölüm, başkent Pekin'de de 253 vaka ve 1 ölüm kayıtlara geçti.


Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ise 15'i Urumçi kentinde olmak üzere toplam 36 yeni korona virüsü vakasına rastlandı.


Karantinadaki gemide 10 yeni vaka daha tespit edildi


Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess'te 10 yolcunun daha yeni korona virüsünü taşıdığı tespit edilirken, toplam vaka sayısı 20'ye çıktı. Yolcu ve mürettebat dahil 3 bin 700 kişi, gemide karantina altında tutuluyor. Japonya'daki toplam kesinleşmiş yeni korona virüsü vakası sayısının ise 45'e çıktığı bildirildi.


Remdesivir ilacı deneniyor


Diğer yandan, ABD merkezli Gilead Sciences şirketi tarafından geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın Wuhan'da klinik deneylerde kullanılmaya başlandığı bildirildi. İlacın, durumu ağır olan 453 hasta dahil olmak üzere toplam 761 kişinin tedavisinde deneneceği açıklandı.


ABD'de geçtiğimiz hafta yeni korona virüsünü taşıyan bir hastanın tedavisinde Remdesivir'in kullanıldığı ve hastanın durumunun iyiye gittiğinin gözlemlendiği belirtilmişti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Hong Kong, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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