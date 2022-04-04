Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Bu yıl Salı gününe denk gelen Qingming Bayramı veya diğer adıyla Mezar Süpürme Günü, Çin'de insanların ölülerine saygı göstermeleri ve atalarına ibadet etmeleri için verilen geleneksel bir bayram. Pazar günü, üç günlük Qingming Bayramı'nın ilk günüydü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pazar günü 2.304 çevrimiçi platformda 6,95 milyon Çinlinin sanal anma töreni düzenlediği, bunun bir yıl öncesine göre yüzde 275,7 artışı temsil ettiği belirtildi. Öte yandan ülke genelinde 5,83 milyon kişi geleneksel mezar süpürme töreni gerçekleştirdi. Bu katılımın bir yıl öncesine göre yüzde 69,8 azaldığını gösteriyor. Bakanlık, törenlere gidecek kişi sayısının tatilin kalan iki gününde muhtemelen yüksek seviyelerde olacağını ve Çinlilerin güvenlikleri açısından yerel Kovid-19 ve ulaşım bilgilerini dikkate alacaklarını söyledi.