Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı - Son Dakika
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Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı

04.04.2022 11:55
Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Bu yıl Salı gününe denk gelen Qingming Bayramı veya diğer adıyla Mezar Süpürme Günü, Çin'de insanların ölülerine saygı göstermeleri ve atalarına ibadet etmeleri için verilen geleneksel bir bayram. Pazar günü, üç günlük Qingming Bayramı'nın ilk günüydü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pazar günü 2.304 çevrimiçi platformda 6,95 milyon Çinlinin sanal anma töreni […]

Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Bu yıl Salı gününe denk gelen Qingming Bayramı veya diğer adıyla Mezar Süpürme Günü, Çin'de insanların ölülerine saygı göstermeleri ve atalarına ibadet etmeleri için verilen geleneksel bir bayram. Pazar günü, üç günlük Qingming Bayramı'nın ilk günüydü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pazar günü 2.304 çevrimiçi platformda 6,95 milyon Çinlinin sanal anma töreni düzenlediği, bunun bir yıl öncesine göre yüzde 275,7 artışı temsil ettiği belirtildi. Öte yandan ülke genelinde 5,83 milyon kişi geleneksel mezar süpürme töreni gerçekleştirdi. Bu katılımın bir yıl öncesine göre yüzde 69,8 azaldığını gösteriyor. Bakanlık, törenlere gidecek kişi sayısının tatilin kalan iki gününde muhtemelen yüksek seviyelerde olacağını ve Çinlilerin güvenlikleri açısından yerel Kovid-19 ve ulaşım bilgilerini dikkate alacaklarını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Bayram, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Sanal Mezar Süpürme Geniş Kabul Görmeye Başladı - Son Dakika
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