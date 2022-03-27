Çin'de sanayi sektörünün karları yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı - Son Dakika

Çin'de sanayi sektörü karları ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (3,14 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ocak ve şubatta yıllık yüzde 5 artışla 1,16 trilyon yuana (yaklaşık 180 milyar dolar) ulaştı.

Yılın ilk iki ayında işletmelerin gelirleri yüzde 13,9 artışla 19,4 trilyon yuana (3 trilyon 50 milyar dolar) yükselirken, 41 sanayi kolunun 21'inde kar artışı kaydedildi.

Küresel piyasalarda ham madde ve enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde girdi maliyetleri yükselirken sanayi kuruluşlarının karlarını arttırması dikkati çekti.

Sanayi kuruluşlarının toplam varlıkları yüzde 10,4 artışla 142,24 trilyon yuana (22,34 trilyon dolar), borçları ise yüzde 10,2 artışla 80,03 trilyon yuana (12,57 trilyon dolar) çıktı.

Borçların varlıklara oranı, binde 1 azalarak yüzde 56,3 oldu.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ocak ve şubatta yıllık yüzde 7,5 artış kaydetmişti.