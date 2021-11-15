Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 3,5 arttı - Son Dakika

Çin'de ekim ayında yüzde 3,5 artan sanayi üretimi, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisini gösteriyor.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ekimde, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3,13 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde geçen yıla göre yüzde 3,5 artış kaydetti.

Eylülde yüzde 3,1 artan sanayi üretimi, 2020 yılının ekim ayında yılık 6,9 artış göstermişti.

İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi düşüşte

Ekonomik etkinliğin gelişimi için gösterge kabul edilen, tedarik siparişlerinin kaydedildiği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0.4 baz puan düşerek 46,2'ye geriledi.

Endeksin 50'nin altına düşmesi ekonomik etkinliğinin daraldığının işareti olarak görülüyor.

Perakende satışlar arttı

İmalat ürünlerine yönelik piyasadaki talebi gösteren perakende satışlar ise ekimde önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 4,05 trilyon yuana (yaklaşık 633 milyar dolar) ulaştı.

Geçen ay yıllık yüzde 4,4 artan perakende satışlar, 2020 yılının ekim ayında yılık 4,3 artış göstermişti.

Çin ekonomisi, temmuz-eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti. Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 büyümüştü.