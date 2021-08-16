Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi

16.08.2021 18:26
Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi

Çin'de virüs salgınının tekrar canlanması ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin önemli oranda yavaşladığı ve ekonomik toparlanma sürecinin ivme kaybettiği bildirildi.

Çin'de virüs salgınının tekrar canlanması ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin önemli oranda yavaşladığı ve ekonomik toparlanma sürecinin ivme kaybettiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından 16 Ağustos Pazartesi günü açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %6, 4 oranında arttı. Analistler ise Haziran ayında %8. 3 olan bu artışın, Temmuz ayında %7, 8'e kadar gerileyebileceğini tahmin ediyorlardı.

Çin ekonomisi toparlanma sürecinde pandemi öncesindeki büyüme rakamlarını tekrar yakalamış, fakat tedarik zincirlerinde oluşan darboğazlar ve yükselen maliyetler nedeniyle ekonomik genişleme ivme kaybetmeye başlamıştı. Temmuz ayında günlük vaka sayılarında yaşanan artış, yeniden kısıtlamaları gündeme getirirken, iklim krizi de önemli üretim bölgelerinde sel felaketlerini beraberinde getirmişti.

Nomura analistlerinin görüşüne göre, özellikle çevreyi yüksek oranda kirleten sanayi sektörleri için alınan kısıtlayıcı tedbirler ve virüse bağlı kapanmalar nedeniyle ülkedeki sanayi üretimi, harcamalar ve yatırımların Ağustos ayında daha da azalabileceği bildirildi.

Çevresel endişelerle yakın zaman önce ekstra kısıtlamalara tabi tutulan çelik sektöründeki üretimin, 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği açıklandı.

Kovid'e karşı sıfır tolerans politikası uygulanan Çin'de, nüfusun yaklaşık %60'ının tam aşılı olmasına rağmen, vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda kapanmaların hızla gündeme gelebileceği değerlendirilirken, bu durumun ekonominin geleceği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

YORUMLAR
500
Tibet'te Geleneksel Tuz Hasadı Tibet'te Geleneksel Tuz Hasadı Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Yüzünden Ölenlerin Sayısı 126'ya Yükseldi Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Yüzünden Ölenlerin Sayısı 126'ya Yükseldi
Kaynak: Habermetre

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Haziran, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlardaki Büyüme Hızı Temmuz Ayında Frenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement