Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi

39 dakika önce

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu

Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs': hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi, System.String[]

Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün 4 kişide daha görüldüğünü duyurdu.


Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kentte yılbaşından bu yana bulaşıcı virüsten etkilenenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

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Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:59 
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