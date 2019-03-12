Son Dakika Haberleri: Çin'de Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

Çin'de Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

1 saat önce

Çin'in güneyindeki Haynan eyaletinde savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Çin'de Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
Çin'in güneyindeki Haynan eyaletinde savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Haynan eyaletine bağlı Lıdong ilçesinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Kaza mahallinde ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ada eyaleti olan Haynan, Güney Çin Denizi'nde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:49 Kaynak: AA

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