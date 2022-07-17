Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp - Son Dakika
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Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp

17.07.2022 15:14

- Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp Çin'de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sel sularında kayboldu.

- Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp

SİCHUAN - Çin'de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sel sularında kayboldu.

Çin'in kuzeybatısı ve güneybatısını sel vurdu. Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de kayboldu. Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar, ekstrem hava şartlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Çin'in Henan eyaletinde geçtiğimiz yıl haziran ayında da şiddetli yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp - Son Dakika
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