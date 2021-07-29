Çin'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı - Son Dakika

Çin'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükseldi. Eyaletin bazı bölgelerinde suların çekildiği belirtilirken bazı kesimlerinde ise taşkınların devam ettiği, yardım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a çıktığını açıkladı. Hınan'da, 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı. Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

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