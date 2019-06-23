Son Dakika Haberleri: Çin'de sel suları araçları sürükledi
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Çin'de sel suları araçları sürükledi

24 saniye önce

Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.

Çin'de sel suları araçları sürükledi, System.String[]
Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı. Haziran ayının başından bu yana Çin'in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
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