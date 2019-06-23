- Çin'de Sel Suları Araçları Sürükledi
1 saat önce
- Çin'de sel suları araçları sürüklediGUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
- Çin'de sel suları araçları sürükledi
GUİZHOU - Çin'in Guizhou
eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.
Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye
ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.
Haziran ayının başından bu yana Çin'in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.
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