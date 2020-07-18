Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı - Son Dakika

Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı

Çin'in güneyinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti.

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Xinhua ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar neticesinde Yangzı Nehri üzerine kurulu "Üç Boğaz Barajı"nın arkasındaki su düzeyinin taşkın seviyesinden 15 metreden fazla yükselmesi sonucu barajın 3 kapağı açıldı.

Çongçing şehri Acil Durum Yönetim Bürosu, şehrin dağlık kesimindeki Dunhao kasabasında meydana gelen 3 toprak kaymasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dün akşam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Çin Ulusal Acil Durum Televizyonundan yapılan açıklamada da Çongçing genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu bu sabah itibarıyla ölü sayısının 11'e çıktığı, 20 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve 1031 evin yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, komşu Hubey eyaletinde de sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Inşı şehrinde, kurtarma ekipleri evlerinde ve diğer binalarda mahsur kalan 1900'den fazla kişiyi kurtarmak için şişme botlar kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı - Son Dakika Dünya
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