Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü - Son Dakika
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Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü

15.06.2022 16:43

Çin'in Fujian, Jiangxi eyaleti ve İç Moğolistan bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Fujian, Jiangxi eyaleti ve İç Moğolistan bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Fujian eyaletinde yaşanan toprak kaymasında bir evin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Komşu Jiangxi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde de şiddetli yağmur nedeniyle bir araç dağ yolunda sele kapılırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Güneydoğudaki Guangdong eyaletinde ise kurtarma ekipleri sel nedeniyle binalarda mahsur kalanları botlarla tahliye etti.

Ülkede haziran ayı başından bu yana meydana gelen seller nedeniyle 200 bin kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Jiangxi'de yağış bugün sona ererken, Fujian, Jiangxi ve Guangdong ile Guangxi bölgesinde bir hafta daha şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Ülkede yaz aylarında özellikle orta ve güney bölgelerde mevsimsel yağışların yol açtığı sellerde can kayıpları yaşanırken, büyük hasarlar meydana geliyor. Çin'in merkezindeki Guangxi ve Hunan eyaletinde geçtiğimiz hafta da şiddetli yağış nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirmişti.

(İHA)

Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü
Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü
Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü
Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çin'de sel ve toprak kayması: 6 ölü - Son Dakika

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