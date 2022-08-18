Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - Son Dakika
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Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

18.08.2022 18:36

- Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayboldu.

- Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

PEKİN - Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayboldu.

Çin'in batısındaki Çinghay eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, nüfu su 403 bin 368 olan eyaletteki Datong Hui ve Tu Özerk bölgesinde dün geç saatlerde başlayan şiddetli yağışların su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olduğunu bildirdi. Selde nehirlerin taştığı, köy ve kasabaların sular altında kaldığı bildirilirken, selde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı. Bölgedeki selden 6 bin 200'den fazla kişi etkilenirken, hükümet bölgeye 200 bin kişilik bir kurtarma ekibi ve 160'tan fazla araç gönderildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - Son Dakika
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