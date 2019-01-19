Çin'de Seyir Halindeki Araçtan Düşen Çocuk Ölümden Döndü
48 dakika önce
- Çin'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.
- Çin
'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü
Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.
Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu. Çocupun düştüğü anın görüntüleri ise sosyal medyada viral olarak yayıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Yargıtay: "Velayetin Baba da Olması Anneyi Nafakadan Kurtarmaz"
Yaşlı Adam ve Çocuklar, Apartmandaki Yangından Klimalara Basarak Kurtuldu
Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü
Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı