Son Dakika Haberleri: Çin'de Seyir Halindeki Araçtan Düşen Çocuk Ölümden Döndü

Çin'de Seyir Halindeki Araçtan Düşen Çocuk Ölümden Döndü

48 dakika önce

- Çin'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.

- Çin'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü
Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.
Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu. Çocupun düştüğü anın görüntüleri ise sosyal medyada viral olarak yayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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