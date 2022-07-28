Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı - Son Dakika
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Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı

28.07.2022 18:32
Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı

Çin'de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, devrilmesinin ardından otobanın ortasında patladı.

Çin'de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, devrilmesinin ardından otobanın ortasında patladı.

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Zibo şehrinde otobanda seyir eden plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle devrildi. Kamyonda devrilmenin etkisi ile yangın çıkarken, kimyasal maddeler nedeniyle kısa süre sonra patlama meydana geldi. 19 Temmuz'da meydana gelen olayda otoban savaş alanına dönerken, kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

Patlama ve yangın nedeniyle otobandaki iki araçta maddi hasar oluşurken, patlamanın yaşandığı kamyon kullanılamaz hale geldi. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Zibo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı - Son Dakika
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