Çin'in Shandong eyaletine bağlı Zibo şehrinde otobanda seyir eden plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle devrildi. Kamyonda devrilmenin etkisi ile yangın çıkarken, kimyasal maddeler nedeniyle kısa süre sonra patlama meydana geldi. 19 Temmuz'da meydana gelen olayda otoban savaş alanına dönerken, kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Zibo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı - Son Dakika

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