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Çin'de Şian şehrinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Çin'de Şian şehrinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı

24.01.2022 10:31
Çin'de Şian şehrinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı

Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir aydır uygulanan karantinaya son verildi.

Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir aydır uygulanan karantinaya son verildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vakaları nedeniyle yüksek ve orta riskli bölge kalmadığı bildirildi.

Karantina tedbirleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren uçuşlara kapatılan Şianyang Havalimanı'nda seferler yeniden başlatılırken, karantinanın sona erdiği bildirildi.

Şian'da Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021'de karantina ilan edilmişti.

Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden tarihi şehirdeki salgınının 4 Aralık'ta Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan yayıldığı bildirilmişti. İlk vakaların 9 Aralık'ta kaydedildiği kentte 2 haftada yaklaşık 2 bin vaka görülmüştü.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep olmuştu. Yeni yıl gecesi Kovid-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadının düşük yapması, tepkilere sebep olmuş, hastane yetkilileri görevden alınmıştı.

Pekin'in Fıngtay ilçesinde 2 milyon kişiye toplu test

Öte yandan şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de, Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye toplu test uygulandı.

Vatandaşlar soğuk kış gününde karla kaplı caddelerde test için sıra bekledi.

Dün Pekin'de 4'ü Fıngtay'da, 2'si ise komşu ilçeler Fangşan ve Daşing'de toplam 6 yeni vaka tespit edildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. İlk kez Fıngtay ilçesinde soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, Delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 35, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen, Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 8 vaka kaydedildi.

24 saatte 57 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 18'i yurt içi kaynaklı 57 Kovid-19 vakası saptandı.

Pekin'de 6, Hıbey eyaletine bağlı Şiongan Yeni Bölge'de 3, Yunnan eyaletine bağlı Şişuangbanna Dai Özerk İli'nde 3, Şandong eyaletinin merkezi Cinnan'da 2, Tiencin'de 1, Şaanşi eyaletinin Datong şehrinde 1, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 1, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 660 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 754 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Şaanşi, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Şian şehrinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Şian şehrinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika
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