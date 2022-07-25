Çin'de "sıcak hava" uyarısı - Son Dakika
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Çin'de "sıcak hava" uyarısı

25.07.2022 12:01
Çin'de "sıcak hava" uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Cıciang, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guangdong ve Hubey eyaletleri, Çongçing şehri ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin genelinde, Guicou, Siçuan, Ciangsu, Anhui eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Cıciang, Fucien ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmamaları, açık havada çalışanlara ise sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 'sıcak hava' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de "sıcak hava" uyarısı - Son Dakika
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