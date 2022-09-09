Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Topyekun Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Topyekun Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

09.09.2022 13:22
Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Topyekun Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çin'de, Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında topyekun kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Çin'de, Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında topyekun kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Sichuan'da, deprem için en üst düzeyde acil müdahale durumuna geçildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Aralarında itfaiyecilerin ve elektrik işçilerinin de yer aldığı binlerce kurtarma ekibi arama ve kurtarma operasyonlarına katıldı.

HUANG XİAOFEİ, Ganzi Tibet Özerk İli İtfaiye ve Kurtarma Müfrezesi:

"Yerel itfaiye ve kurtarma birimimiz, depremin hemen ardından bir deprem kurtarma ekibi oluşturdu. Deprem merkezine ulaşmak için iki gruba ayrıldık."

TAN CHENG, Ganzi Tibet Özerk İli Konut ve Kırsal Kalkınma Bürosu Başkanı:

"5 Eylül itibarıyla 21 geçici yerleşim birimi kurduk ve 11 bin 779 kişinin yerlerini değiştirdik. Şu anda depremden zarar gören evlerin güvenliğini değerlendirmek ve yerlerinden edilen vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmak üzere profesyonelleri bir araya getiriyoruz."

EREN AHE, Sichuan Devlet Elektrik Şebekesi'ne bağlı Kangding kenti elektrik tedarik şirketinin genel müdür yardımcısı:

"Elektrik tedarik şirketimiz depremden hemen sonra müdahale etti. Aralarında ben de olmak üzere çok sayıda personel, elektrik sıkıntısını gidermek üzere deprem merkez üssüne gitmek üzere iki buçuk saat yürüdü."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luding'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Topyekun Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'deki Deprem Sonrasında Topyekun Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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