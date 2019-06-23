Çin'de Sıçuan eyaletinde yeni depremler

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde dün akşam ve bu sabah iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde dün akşam ve bu sabah iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinde dün akşam yerel saatle 22.29'da 5,4 ve bu sabah 8.28'de 4,6 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntıların ardından şimdiye kadar 7 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Yibin kentinde en son salı günü 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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