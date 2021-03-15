- Çin'de şiddetli kum fırtınasında gökyüzü sarı renge büründü - Son Dakika

- Çin'de şiddetli kum fırtınasında gökyüzü sarı renge büründü

PEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli kum fırtınası nedeniyle başkent Pekin sarı renge büründü.

Çin'in başkenti Pekin'i şiddetli bir kum fırtınası vurdu. Başkent Pekin'in sarı renge bürünmesine neden olan fırtına sonucu görüş mesafesi 1 km'ye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri, kum fırtınası nedeniyle vatandaşlara yaptığı uyarıda kum fırtınasının bugün öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı Yetkilileri ise etkili kum fırtınasında uçuşların bir kısmının askıya alındığını açıkladı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'deki yaşanan şiddetli rüzgarın ardından meydana gelen kum fırtınası Pekin'in çevresindeki Hebei Eyaletinde ardından da Pekin'de etkili oldu.