Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp

09.06.2022 09:46
Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar, 1 Haziran'dan bu yana etkisini sürdürüyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamalara göre aşırı yağışlardan şu ana kadar 1.8 milyon kişi olumsuz etkilendi. Hunan sel ve yardım merkezinden Li Dajian, şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu. Li, eyalette 2 bin 700'den fazla evin ciddi şekilde hasar gördüğünü, yaklaşık 286 bin kişinin de tahliye edildiğini söyledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgeler için acil müdahale programı başlatılırken, sel mağdurlarına çadır, katlanabilir yatak ve diğer malzemeler tedarik edildi. Ayrıca geçici yardım fonu kuruldu. - PEKİN

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Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi Çin'in Hunan eyaletinde, seller nedeniyle 286 bin kişi tahliye edildi Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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