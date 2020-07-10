Çin'de şiddetli yağış 14 can aldı - Son Dakika

Çin'de şiddetli yağış 14 can aldı

Çin'in bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Xinhua haber ajansının haberine göre, arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Hubey eyaletinin Huangmey bölgesinde çarşamba günü aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Afet nedeniyle eyalete bağlı 44 il ve ilçede 9 milyondan fazla kişinin yaşamı olumsuz etkilenirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Çarşamba gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede metrekareye 200 milimetreden fazla yağışın düştüğü kaydedildi.

Hubey ve komşusu Anhui eyaleti, bu yaz mevsimsel yağışlardan en fazla etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu bölgelerdeki hasarın, yüz milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Afetten etkilenen bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla asker ve polis konuşlandırıldı.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Aşırı yağışlar Anhui eyaletinde de etkili olurken, eyaletteki 19 nehir, 5 göl ve 400'den fazla rezervuarda suların uyarı seviyesinin üstüne çıktığı bildirilmişti.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Anhui eyaletinin bazı kesimlerinde sular altında kalan kasabalara ait görüntülere yer vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:41 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de şiddetli yağış 14 can aldı - Son Dakika Dünya
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