Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
33 dakika önce
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.
Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağmurun Gengda köyünden Yaozigou bölgesine giden yolu tahrip etmesiyle 54'ü turist
olmak üzere 96 kişi mahsur kaldı. Yetkililer 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Günlerdir süren şiddetli yağmurlar nedeniyle yaklaşık 11 bin turist bölgeden tahliye edilmişti. - PEKİN
Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı