Son Dakika Haberleri: Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı

33 dakika önce

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı, System.String[]
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağmurun Gengda köyünden Yaozigou bölgesine giden yolu tahrip etmesiyle 54'ü turist olmak üzere 96 kişi mahsur kaldı. Yetkililer 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Günlerdir süren şiddetli yağmurlar nedeniyle yaklaşık 11 bin turist bölgeden tahliye edilmişti. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı
Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]