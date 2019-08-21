Son Dakika Haberleri: Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
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Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı

1 saat önce

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.
Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağmurun Gengda köyünden Yaozigou bölgesine giden yolu tahrip etmesiyle 54'ü turist olmak üzere 96 kişi mahsur kaldı. Yetkililer 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Günlerdir süren şiddetli yağmurlar nedeniyle yaklaşık 11 bin turist bölgeden tahliye edilmişti.
(İHA)
Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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