Çin'de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu
19 dakika önce
– Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang bölgesinde şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
– Çin
'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang bölgesinde şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve 2 kişi de kayıp. Şiddetli yağışların bölgede 200 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Haberde, bölgede heyelan ve sel meydana geldiği belirtilirken; 185 evin yerle bir olduğuna, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna, tarım arazilerinin zarar gördüğüne ve yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli yerlere yerleştirildiğine yer verildi. Ayrıca bölgede, halka çadır, yorgan ve giysi gibi çeşitli yardım malzemesi dağıtıldığı bilgisi de yer aldı.
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