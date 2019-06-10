Son Dakika Haberleri: Çin'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu 7 ölü
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Çin'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu 7 ölü

7 saat önce

? Çin'de şiddetli yağışlar birçok eyalette sele ve toprak kaymalarına neden oldu.

Çin'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu 7 ölü, System.String[]
? Çin'de şiddetli yağışlar birçok eyalette sele ve toprak kaymalarına neden oldu. Binlerce kişinin selden etkilendiği belirtiliyor.
Çin'de şiddetli yağışlar güneyde yer alan Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Guangdong eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bunun sonucunda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, bazı eyaletler, selden etkilenen bölgeler için özel ekip gönderilmesini talep ederken; binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğine, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna ve tarım arazilerinin zarar gördüğüne değinildi.
Ayrıca sosyal medyada, yaşanan toprak kayması; araçların selde sürüklenme anları; insanların köprüde mahsur kaldığı ve bir istinat duvarının araçların üserine devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Dünya
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