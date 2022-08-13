Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

13.08.2022 17:01
Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Çin'de şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Çin'de şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi. Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 19.30'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı" denildi.

Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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