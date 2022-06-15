Çin'de yaz aylarında, özellikle tropik altı iklim kuşağında yer alan ülkenin orta ve güney kesimlerinde, mevsimsel yağışların sebep olduğu seller can kayıplarına ve hasara yol açıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü - Son Dakika

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