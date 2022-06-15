Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü

15.06.2022 11:45
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde çöken bir evde 3 kişi, Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde de dağ yolunda sele kapılan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Seller nedeniyle haziran başından bu yana 200 bin kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Çin'de yaz aylarında, özellikle tropik altı iklim kuşağında yer alan ülkenin orta ve güney kesimlerinde, mevsimsel yağışların sebep olduğu seller can kayıplarına ve hasara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü - Son Dakika
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