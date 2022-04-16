Çin'de "sıfır vaka" için sıkı önlemler - Son Dakika
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Çin'de "sıfır vaka" için sıkı önlemler

16.04.2022 15:41

Çin, Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi kapsamında sıkı önlemler almaya devam ediyor.

Çin, Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi kapsamında sıkı önlemler almaya devam ediyor. Çin'in doğusunda bulunan Yiwu kentinin girişinde kurulan kontrol noktalarında kovid-19 testi yaptıran yolcular, arabalarına ve kollarına bant yapıştırılarak geçiş yapabiliyorlar.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Şanghay'da bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve sosyal maliyeti açısından tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Çin'de sıfır vaka için sıkı önlemler
Çin'de sıfır vaka için sıkı önlemler
Çin'de sıfır vaka için sıkı önlemler

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 'sıfır vaka' için sıkı önlemler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de "sıfır vaka" için sıkı önlemler - Son Dakika
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