Çin'de sinemalar 6 ay sonra kapılarını açıyor - Son Dakika

Çin'de sinemalar 6 ay sonra kapılarını açıyor

Büyük ölçüde salgından arınmış olduğu düşünülen ülkede sinemalar 6 ay sonra çok sıkı önlemlerle açılıyor.

Çin'de altı ay önce koronavirüs salgınını önlemek için alınan önlemler kapsamında kapatılan sinemalar bugünden itibaren açılıyor.

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Çin'de film sektörünü denetleyen kurum "riski düşük" alanlar olarak nitelediği sinemaların artık açılabileceğine karar verdi.

Ülkenin büyük bir kısmı artık salgından arındırılmış sınıflamasına girdiği için bunun ulusal çapta bir açılış olması bekleniyor.

Çin sinemaları Ocak ayında kapatılmış ve bir çoğunun işletmecisi iflas etmişti.

Fakat sinemalar çok sıkı kurallara tabi olacak.

İşletmecilere sadece yüzde 30 kapasite ile çalışmak ve eskisinin yarısı kadar film göstermek koşuluyla izin veriliyor.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek ve hem seyirciler hem personel sürekli maske takacak.

Biletler internet üzerinden satılacak ve müşteriler birbirlerinden en az bir metre arayla oturtulacak.

Alınan önlemler arasında sinemaya yiyecek ve içecek sokulmaması da var.





Sektörde büyük zararlar bekleniyor

Yiyecek ve içecek satışı uzun süredir sektörün gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturduğundan en büyük sıkıntı yaratan önlem bu olacak gibi görünüyor.

Koronavirüs salgınının ilk merkezi olan Çin, dünyada ABD'den sonra en büyük sinema piyasasına sahip.

Ülkede sinemaların 2019 yılında bir yıllık gişe hasılatı 9 milyar 200 milyon doları bulmuştu.

6 ay sonra yeniden açılan sinemaların gelirlerinin, bir çok sinemanın kapanması, yerli ve Amerikan filmlerinin piyasaya sürülmesinni ertelenmesi ya da internet üzerinden sürülmesi üzerine çıkmaması nedenleriyle de düşmesi bekleniyor.

Bu ayın başlarında Çin'in en büyük sinema zinciri Wanda Film yılın ilk altı ayında büyük zarara uğramış olduğunu bildirmişti.

Ülke çapında 600 sinema salonu bulunan Wanda Film, geçen yılın ilk altı ayında 524 milyon yuan (75 milyon dolar) kar etmişti. Şirket bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 600 milyon yuan (182 milyon dolar) zarar etmiş olduğunu tahmin ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:12 

Son Dakika Dünya Çin'de sinemalar 6 ay sonra kapılarını açıyor - Son Dakika Dünya
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