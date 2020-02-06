Çin'de sokaklar boş, cadde giriş çıkışları kontrol altında - Son Dakika
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Çin'de sokaklar boş, cadde giriş çıkışları kontrol altında

6 saat önce

Çin'in Yiwu şehrinde yaşayan Türk vatandaşı, normalde binlerce kişinin bulunduğu bölgenin boş halini görüntüledi.

Çin'de sokaklar boş, cadde giriş çıkışları kontrol altında, System.String[]

Çin'in Yiwu şehrinde yaşayan Türk vatandaşı, normalde binlerce kişinin bulunduğu bölgenin boş halini görüntüledi. Koronavirüs salgını ile mücadele eden şehirde ana yolların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı; birçok yerde kontrol noktalarının kurulduğu görüldü.

Çin'in Zhejiang bölgesinin doğusunda Jinhua'ya bağlı Yiwu şehrinde yaşayan Berker Yurdum isimli Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle adeta hayalet şehre dönen bölgeyi görüntüledi. Normalde binlerce insanın bulunduğu meydan, ana yollar ve sokaklarda kimsenin bulunmadığı; ana yolların giriş ve çıkışlarının ise bariyer ve otomobillerle kapatıldığı görüldü.

Ticari işleri nedeniyle bu şehirde yaşayan Yurdum, insanların büyük korku yaşadığını, sokağa çıkamadıklarını; sokağa çıkanların ise yetkililerce durdurulup sağlık kontrolünden geçirildiğini ve dışarı çıkma nedenlerinin araştırıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Berker Yurdum'un kapatılan bir ana yoldaki konuşması

-Yollardan görüntüler

-Kontrol noktasındaki sağlık kontrolü

-Bölgeden görüntüler


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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