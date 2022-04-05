Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

05.04.2022 08:09
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Son 24 saatte Çin ana karasında 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1173'ü yurt içi kaynaklı, 1235 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 15 bin 239 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 62 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 268, göstermeyen 13 bin 86 vaka kaydedildi.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de büyük bir salgı dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 792, göstermeyen 1680 vaka saptandı.

Başkent Pekin'de de hastalık belirtisi gösteren 8, göstermeyen 1 vaka bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 157 bin 378 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı 26 Mart'ta bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiği kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 49'a çıktı, virüsten ölüm oranı binde 6,9 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 174 bin 560 vaka tespit edilirken, 8 bin 262 kişi öldü.

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Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 2 bin 129, Hong Kong'da 5 bin 823 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 2 bin 129, Hong Kong'da 5 bin 823 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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