Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi

07.04.2022 08:19
Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1284'ü yurt içi kaynaklı, 1323 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilave olarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 21 bin 711 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 322, göstermeyen 19 bin 660 vaka kaydedildi.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de benzer bir salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 890, göstermeyen 1546 vaka saptandı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 160 bin 116 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 2 bin 277 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 247'ya çıktı, virüsten ölüm oranı binde 7,1 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 180 bin 591 vaka tespit edilirken 8 bin 460 kişi öldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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