Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi

26.03.2022 13:08
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Son 24 saatte Çin ana karasında 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 1280'i yurt içi kaynaklı, 1335 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 320 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1122 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca 1374 asemptomatik vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Şanghay'da 38, Tiencin'de 35 yerel vakaya rastlandı.

Şanghay'da ayrıca 2 bin 231 asemptomatik vaka saptandı. Kentte hastalığa dönüşen vaka sayısı ile belirti göstermeyen vaka sayısı arasındaki büyük fark dikkati çekiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 55 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 141 bin 986 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kentte son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybederken önceki günlerde rapor edilmeyen 30 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana 1 milyon 90 binden fazla vaka görüldü, 6 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 111 bin 629 vaka tespit edilirken 6 bin 962 kişi öldü.

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Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Şanghay, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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