Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 1301'i yurt içi kaynaklı, 1366 Kovid-19 vakası saptandı.

Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen de 3 bin 489 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 1110 vakanın görüldüğü Cilin en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca 900 asemptomatik vakaya rastlandı.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da 27 vaka kaydedilirken, 1582 asemptomatik vaka saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 140 bin 651 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga"nın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi, 152 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 49 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana 1 milyon 80 binden fazla vaka görüldü, 6 bin 557 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 101 bin 224 vaka tespit edilirken, 6 bin 770 kişi öldü.