Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi

20.03.2022 09:31
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1656'sı yurt içi kaynaklı 1737 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 177 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 1191 vakanın görüldüğü Cilin, 158 vaka ile Fucien, 51'er vaka Guangdong ve Şandong, 39 vaka ile Liaoning, 29 vaka ile Gansu en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 21, Şanghay'da 17, Çongçing'de 3 ve başkent Pekin'de 1 yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 81 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de önceki gün virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, ölümler 26 Ocak'tan bu yana kaydedilen ilk can kayıpları olmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Ciao Yahui, ölen iki kişinin kronik hastalıkları bulunan yaşlı kişiler olduğu, birinin ise aşılanmamış olduğu bilgisini paylaştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 128 bin 462 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 61 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 20 bin 910 vaka tespit edilirken 5 bin 437 kişi öldü.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 33 bin 541 vaka kaydedildi, 5 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Hong Kong, Gansu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 09:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement